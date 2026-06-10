Причины возгорания автобуса и бензовоза выясняют во Владимире
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два инцидента с возгоранием транспортных средств зафиксированы во Владимире в среду, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
В 13:18 произошло возгорание в задней части автобуса №22 на улице Добросельской.
А до этого загорелась кабина грузовика-бензовоза на отрезке федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в черте города Владимира.
Пострадавших в обоих случаях нет, возгорания удалось оперативно потушить.
В настоящее время дознаватели устанавливают причины происшествий.
Со своей стороны администрация города сообщила, что во время возгорания автобуса на маршруте N22 была повреждена контактная сеть.
Троллейбусы, следующие по маршруту в Доброе, на время проведения ремонтных работ, будут временно заменены на троллейбусы на автономном ходу, чтобы не допускать перебоев в работе общественного транспорта