Причины возгорания автобуса и бензовоза выясняют во Владимире

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два инцидента с возгоранием транспортных средств зафиксированы во Владимире в среду, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

В 13:18 произошло возгорание в задней части автобуса №22 на улице Добросельской.

А до этого загорелась кабина грузовика-бензовоза на отрезке федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в черте города Владимира.

Пострадавших в обоих случаях нет, возгорания удалось оперативно потушить.

В настоящее время дознаватели устанавливают причины происшествий.

Со своей стороны администрация города сообщила, что во время возгорания автобуса на маршруте N22 была повреждена контактная сеть.

Троллейбусы, следующие по маршруту в Доброе, на время проведения ремонтных работ, будут временно заменены на троллейбусы на автономном ходу, чтобы не допускать перебоев в работе общественного транспорта