Машина протаранила ворота пожарного депо в Грозном, два сотрудника МЧС погибли

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Двое сотрудников МЧС погибли в результате инцидента с участием легкового автомобиля в пожарном депо в городе Грозный, еще пятеро пострадали, трое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чечне.

"Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени", - говорится в сообщении.

Среди погибших - командир отделения 2 пожарно-спасательной части (ПСЧ) старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный 2 ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев.

Умар Дишниев служил в системе МЧС России с 2023 года, ему было 22 года, Мовсар Авдуев - с 2020 года, ему было 33 года.



