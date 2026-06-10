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Трое детей погибли при пожаре в Башкирии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одном из жилых домов села Новые Каратавлы Салаватского района Башкири, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду. Погибли трое детей.

По предварительным данным,им было 6, 8 и 11 лет, уточнили в ведомстве.

Для расследования причин и обстоятельств трагедии на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС по Башкирии Владимир Горин. На месте также работают дознаватели МЧС России, эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственные органы, психологи МЧС России.

В свою очередь в региональном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным ведомства, дети находились дома одни, без присмотра взрослых.

МЧС СКР Башкирия
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