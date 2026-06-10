Госдума приняла закон об особенностях бюджетного законодательства в 2026 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении и в целом правительственный проект поправок в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 2026 на 2030 г. погашение части задолженности регионов по бюджетным кредитам, меняют распределение акцизов на алкоголь между федеральным и региональными бюджетами, корректируют сроки вступления в силу технологического сбора с электроники, а также наделяют правительство правом осуществлять внутренние заимствования сверх установленного законом о бюджете потолка госдолга.

Поправки (№1254383-8) были внесены в Госдуму в понедельник.

Госдолг и расходы

Правительство РФ в 2026 г. получит право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и соответствующей программы.

Кроме того, согласно поправкам в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2026 г., правительство сможет увеличивать объем источников внутреннего финансирования дефицита с превышением верхнего предела внутреннего госдолга - в пределах остатков средств на едином казначейском счете.

Документом также устанавливается, что в ходе исполнения бюджета в текущем году правительство получит право увеличивать расходы без внесения поправок в закон о бюджете не только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, как предусмотрено сейчас, но и в рамках увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита, а также уменьшения бюджетных остатков, образовавшихся на 1 января 2026 г. Аналогичный маневр в части госдолга правительство получило в конце 2024 г.

Регионы

Документ переносит с 2026 на 2030 г. погашение части задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая приходится на 2026 г. Сейчас одна треть такого долга гасится исходя из действовавших на 1 марта 2024 г. графиков в период с 2026 по 2036 г. включительно с платой 0,1% годовых на остаток.

Кроме того, регионам, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности в 2026 г. до выравнивания не превышал 0,9, предлагается разрешить направлять средства, высвобождаемые от списания задолженности по бюджетным кредитам, на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, без соблюдения требования направлять не менее половины таких средств на инфраструктурные проекты в ЖКХ (включая замену лифтов в многоквартирных домах).

Принятый закон также вводит инструмент краткосрочных бюджетных кредитов "под потребность" на пополнение остатка средств на едином счете бюджета: в 2026 г. Федеральное казначейство сможет провести эксперимент по выдаче регионам таких кредитов со сроком возврата не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем выдачи, с платой 0,1% годовых. Полномочия по определению порядка и условий предоставления и возврата кредитов на пополнение остатка закрепляются за правительством.

Акцизы на алкоголь

Отдельный блок поправок меняет распределение акцизов на алкоголь. С 1 августа по 31 декабря 2026 г. доходы от акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, крепкий алкоголь и алкоголь крепостью до 9% (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) предлагается зачислять в федеральный бюджет и бюджеты регионов по единому нормативу - 15,6% и 84,4% соответственно. Региональную долю казначейство будет распределять между субъектами РФ так: 58% - пропорционально розничным продажам (по данным ЕГАИС, в порядке, который установит Минфин), 42% - по единым нормативам из приложения к закону, объединяющим прежние компенсационные выплаты и долю, ранее зачислявшуюся по месту производства. Как следует из заключения комитета по бюджету и налогам Госдумы, корректировка нужна, чтобы сохранить доходы федерального бюджета и общую сумму доходов регионов на уровне, заложенном в законе о бюджете на 2026 г., в связи со вступлением в силу с 1 июля 2026 г. изменений в налогообложении этилового спирта и производимой из него продукции. C этой даты отменяется авансовый платеж акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции и меняется порядок обложения акцизами этилового спирта.

Сейчас, согласно БК, акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию полностью зачисляются в региональные бюджеты, акциз на крепкий алкоголь делится в пропорции 16% - федерации и 84% - регионам, акциз на алкоголь крепостью до 9% целиком идет регионам. Региональную долю Федеральное казначейство распределяет между субъектами: по крепкому алкоголю - 59,5% пропорционально рознице, а оставшуюся часть по нормативам из отдельного приложения к бюджету.

Технологический сбор

Поправки переносят вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря 2026 г.

Полномочия по утверждению перечня облагаемой продукции, размеров сбора и методики их определения предлагается передать от правительства Минпромторгу, расширяются критерии дифференциации сбора. Предельный размер сбора сохраняется на уровне 5 тыс. рублей за единицу товара. Доходы от сбора предлагается полностью зачислять в федеральный бюджет.

Судостроение

Еще одна норма наделяет правительство правом в 2026 г. устанавливать особенности применения неустойки, иных финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 г. Как отмечал ранее думский комитет по бюджету и налогам, судостроительная отрасль работает в условиях беспрецедентных санкций, что приводит к смещению сроков сдачи судов, а из-за этого у заказчиков появляется право требовать уплаты значительных штрафов и неустоек.

Бюджетные инвестиции

Принятый закон предлагает в 2026 г. не распространять казначейское сопровождение на бюджетные инвестиции, которые предоставляются по статье 80 БК юридическим лицам, определенным указом президента. Эта норма кодекса регулирует предоставление таких ассигнований юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо унитарными предприятиями, в обмен на долю в уставном капитале таких компаний.

Сейчас (ч. 2. ст. 5 закона о бюджете на 2026 г.) эти инвестиции подпадают под казначейское сопровождение - режим, при котором средства проводятся через лицевые счета в Федеральном казначействе, а оно контролирует их целевое использование. Изъятия из сопровождения сейчас установлены в БК: из-под него выведены, в частности, социально ориентированные некоммерческие организации и иные юрлица, но при условии, что они прямо названы в законе о бюджете. Согласно поправкам, в 2026 г. в дополнение к этим случаям сопровождение не будет распространяться на инвестиции по статье 80 БК, предоставляемые юрлицам, которых определит указ президента. Таким образом, вывести компанию из-под казначейского контроля можно будет указом президента, не внося ее в закон о бюджете.

Помимо этого, закон предусматривает расширение применения цифрового рубля в бюджетном процессе и ряд других точечных корректировок.