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Более 1,6 млн заявлений поступило на получение новой семейной налоговой выплаты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские семьи уже подали более 1,6 млн заявок на получение ежегодной семейной налоговой выплаты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"В первый день поступило полмиллиона (обращений - ИФ)", - сказала Голикова.

Она напомнила, что родители двух и более детей таким образом могут вернуть часть уплаченного в прошедшем году налога с заработков, если среднедушевой доход в семье менее полутора прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

"На текущий момент семейные выплаты переведены более 293 тыс. граждан, в которых воспитываются свыше 680 тыс. детей", - уточнила Голикова.

По ее словам, по предварительным расчетам семейные выплаты смогут получить более 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 11 млн детей.

"По заявлению родителей сумма подоходного налога, который был уплачен с заработной платы, денежного довольствия, предпринимательского дохода, пересчитывается по ставке 6%, а разницу Социальный фонд возвращает единым платежом", - заметила Голикова.

При этом она обратила внимание на то, что полученные семьями стандартные, социальные, основные имущественные вычеты на детей не влияют на сумму выплаты.

"То есть, если родители, например, купили квартиру или воспользовались имущественным вычетом или оформили социальный вычет на образование ребенку, то сумма семейной налоговой выплаты не уменьшится", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что обратиться за выплатой по итогам 2025 года можно до 1 октября 2026-го.

Татьяна Голикова Владимир Путин Социальный фонд
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