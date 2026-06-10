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Путин подписал закон об упрощении завершения санации при присоединении банка к инвестору

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому при присоединении санируемого банка к банку-инвестору план участия Банка России или госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) будет прекращаться автоматически – без рассмотрения на Комитете банковского надзора и на совете директоров ЦБ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ (№1118915-8) в ноябре 2025 года внесла в парламент группа депутатов.

Закон вносит изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Согласно поправкам, меры по предупреждению банкротства банка с участием ЦБ или АСВ будут считаться осуществленными не только при устранении причин финансовой неустойчивости и выполнении мероприятий, предусмотренных планом, но и в случае реорганизации банка в форме присоединения к кредитной организации в соответствии с утвержденным планом участия Банка России или АСВ.

При этом порядок прекращения действия плана участия регулятора или АСВ разделяется по двум основаниям. При устранении причин неустойчивости решение о прекращении действия плана принимает совет директоров ЦБ (по плану Банка России), а по плану АСВ - Комитет банковского надзора, но в отдельных случаях также совет директоров ЦБ.

В случае же присоединения санируемого банка к банку-инвестору дополнительного рассмотрения вопроса о прекращении плана на уровне Комитета банковского надзора или совета директоров Банка России не требуется. План участия ЦБ или АСВ прекращает действие на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

АСВ Агентство по страхованию вкладов ЦБ РФ Банк России
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