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Иностранный турпоток на Дальний Восток и в Арктику вырос почти вдвое с января по апрель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток на Дальний Восток и в Арктику в 2025 году составил 203 тыс. человек, с января по апрель 2026 года он вырос на 91% благодаря безвизу с КНР и развитию инфраструктуры, сообщил в среду глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Дальний Восток и Арктика укрепляют позиции среди самых востребованных туристических направлений России. В прошлом году макрорегион посетили более 7 млн туристов, Арктику - около 1,5 млн человек. Зарубежный турпоток составил 203 тыс. человек, при этом за первые четыре месяца 2026 года он вырос на 91% относительно аналогичного периода прошлого года", - сказал Чекунов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Туризм", которое прошло в рамках VI Международного туристического форума "Путешествуй!".

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По словам министра, рост въездного туризма стимулируется введением безвизового режима с соседней КНР и поддерживается масштабным обновлением инфраструктуры гостеприимства. Каждый десятый инвестпроект на Дальнем Востоке и в Арктике связан с туризмом.

"С использованием механизмов господдержки реализуется более 400 соглашений объемом свыше 390 млрд рублей инвестиций. Строятся новые курорты, отели, глэмпинги, горнолыжные комплексы и туристические центры. Реализуются туристические проекты на дальневосточных и арктических гектарах - 7% участков используются под рекреацию. Модернизированы семь международных аэропортов, строится первая в мире трансграничная дорога Россия - КНР. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры пассажирских пунктов пропуска", - добавил Чекунков.

По его словам, в девяти регионах Дальнего Востока обустраиваются 18 новых пешеходных турмаршрутов протяженностью 126,8 км. Первые из них уже открыты для прогулок. Создаются круглогодичные морские курорты в Бурятии и в Приморском крае в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".

Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков Дальний Восток Арктика
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