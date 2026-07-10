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В правительстве отметили увеличение числа иностранных туристов почти на четверть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число иностранных туристов в России выросло на 23% с января по май 2026 года, до 2 млн человек, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Позитивная динамика первых пяти месяцев этого года подтверждает, что внутренний туризм продолжает уверенно расти, а интерес россиян к путешествиям по стране сохраняется на высоком уровне. Наряду с этим растет и въездной туризм: с января по май этого года число иностранных гостей увеличилось на 23% - до 2 млн человек", - говорится в сообщении.

Факторами, влияющими на рост въездного турпотока, названы упрощение визовых формальностей и расширение авиасообщения с зарубежными странами.

"Отменены визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, а также расширено действие электронной визы с 53 до 64 стран, при этом срок пребывания увеличен с 16 до 30 дней. Кроме того, расширяется география прямого авиасообщения: за последние годы стали доступны рейсы из Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама, Индонезии, а в 2025 году - из Саудовской Аравии, расширена маршрутная сеть с Вьетнамом и Китаем. Всего доступно более 35 международных направлений", - поясняет пресс-служба.

По данным сервиса бронирования "Яндекс Путешествия", в мае-июне 2026 года число бронирований иностранных туристов в российских гостиницах и других видах объектов размещения выросло на 3% год к году. Чаще всего они выбирали размещение в Москве и Московской области (16%), Петербурге и Ленинградской области (11%), а также Краснодарском крае (10%). В число популярных у иностранных гостей российских направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская, Калининградская, Ставропольский край.

Наиболее заметный рост бронирований в мае-июне показали регионы, входящие в Золотое кольцо - Нижегородская, Ярославская и Владимирская области.

Золотое кольцо Дмитрий Чернышенко
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