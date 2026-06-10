Новак предложил создать реестр из 50-100 крупнейших инвестпроектов для поддержки "в ручном режиме"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Отраслевые министерства проведут ревизию крупнейших инвестпроектов в своих сферах, которые не были запущены или планируются к запуску, чтобы составить реестр из 50-100 таких проектов для поддержки их в "ручном формате", заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором рассматривались меры по поддержке инвестиционной активности.

"У нас действительно бизнес говорит о том, что есть проекты, которые могли бы быть реализованы, но в текущих условиях они не начинают проекты как по макроэкономическим показателям с учетом высокой ключевой ставки, крепкого рубля, так и потому что не верят пока в долгосрочность этих инвестиций", - отметил он.

"Мне кажется, что можно было бы в ручном режиме помимо системных мер, сделать дополнительную работу - всем отраслевым федеральным органам исполнительной власти провести ревизию тех инвестиционных проектов, которые могли бы быть реализованы, либо начаты, но приостановлены, с конкретными мерами поддержки по каждому проекту в точечном режиме", - заявил Новак.

"Сделать такой реестр из 50-100 проектов с общей суммой инвестиций по каждому проекту по критерию больше определенного уровня, посмотреть какой приемлемый уровень - 10 млрд или 50 млрд руб. инвестиций, и с помощью тех же инструментов, которые у нас есть, посмотреть как можно было бы этим проектам помочь, чтобы коллеги инвестировали", - сказал вице-премьер РФ.