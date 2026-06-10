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ВСУ атаковали коммунальное предприятие в Энергодаре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали коммунальное предприятие, занимающееся подачей тепла и воды в жилые дома в Энергодаре, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в среду.

"Сегодня в 13:20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по Тепловодоканалу. (...) В результате повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом", - написал Пухов в своем канале в Max.

О пострадавших не сообщается.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

ВСУ Запорожская АЭС Энергодар Максим Пухов
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