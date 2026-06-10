Шесть человек пострадали в ДТП с семью машинами в Тульской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием семи машин произошла вечером в среду на федеральной трассе "Крым" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение об аварии на 190-м км трассы поступило около 20:00. "Произошло столкновение семи транспортных средств, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

От МЧС России привлекались пять человек и одна единица техники.

Обстоятельства ДТП выясняются.