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Минобороны РФ заявило о поражении в среду днем более 200 украинских дронов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 08:00 до 20.00 по московскому времени среды дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как рассказали в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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