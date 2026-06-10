Минобороны РФ заявило о поражении в среду днем более 200 украинских дронов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 08:00 до 20.00 по московскому времени среды дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как рассказали в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.