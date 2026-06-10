Россия планирвет ввести безвиз с Индонезией, Малайзией и Кувейтом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В прошлом году безвизовые режимы были введены с тремя странами, в этом году планируется ввести безвизовый режим с Индонезией, Малайзией и Кувейтом, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Запуск электронной визы стал важным шагом, который оценили многие страны. Продолжается расширение безвизового режима с ключевыми партнерами. За прошедший год - Китай, Оман, Саудовская Аравия. На очереди - Индонезия, Малайзия, Кувейт", - сказал он на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Туризм", которое прошло в рамках форума "Путешествуй!" на ВДНХ.

Ранее Чернышенко сообщил, что с января по апрель 2026 года Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов, что на 30% больше, чем годом ранее.

Форум "Путешествуй" проводится в Москве на ВДНХ с 2021 года. В этом году в нем примут участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран. Программа включает деловую часть, фестиваль и выставку, посвященные путешествиям по России.