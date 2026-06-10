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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате атаки украинского дрона на автомобиль.

"В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Пострадавшие доставлены в Борисовскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина - осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в оперштабе.

Белгородская область дрон автомобиль пострадавшие
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