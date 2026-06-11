В Белгородской области за сутки один человек погиб, десять пострадали из-за атак ВСУ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 78 воздушных атаках с украинской стороны за минувшие сутки; он также заявил, что в результате атак один человек погиб и несколько получили ранения.

"За минувшие сутки ВСУ 78 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, удары были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

ВСУ совершили один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня, а также сбросили взрывное устройство с БПЛА, сообщил Шуваев.

Силами расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 73 беспилотника.

В результате атак ВСУ один человек погиб и десять получили ранения. Восемь пострадавших лечатся в стационаре, проинформировал Шуваев.