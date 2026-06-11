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Девяносто беспилотников уничтожили в Брянской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Массированную атаку дронов отразили в Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале в четверг.

"Над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 90 вражеских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, отмечает пресс-служба.

Ранее Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 330 дронов ВСУ, в том числе в Брянской области.

Минобороны Брянская область
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