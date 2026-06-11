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В Курской области за сутки сбили 141 беспилотник

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 141 сбитом беспилотнике над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 10 июня до 09:00 11 июня сбит 141 вражеский беспилотник различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Кроме того, по его данным, ВСУ 69 раз применяли артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Согласно информации Хинштейна, в результате атак в селе Жеденовка Хомутовского района повреждены окна в доме. В селе Калиновка - автомобиль и кровля дома.

В деревне Тереховка Рыльского района получили повреждения кровля и фасад дома. В селе Щекино - фасад дома, гараж, хозпостройка и автомобиль. В деревне Ишутино повреждены фасад, остекление и пристройка дома, а также сгорел автомобиль.

В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена кровля дома. В селе Мокрушино Беловского района получил повреждения молоковоз.

Ранее сообщалось, что накануне от действий ВСУ в Курской области пострадали три человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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