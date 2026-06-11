Пожар в Никольском храме локализован в Ессентуках на площади 300 кв. метров
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожарные в Ессентуках (Ставропольский край) локализовали возгорание в Никольском храме на площади 300 кв. метров, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ в четверг.
Отмечается, что эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет.
На месте работают 54 человека, привлекли 14 единиц техники.
Как ранее сообщал глава Ессентуков Владимир Крутников, утром в четверг загорелся Никольских храм, пожару присвоили второй ранг сложности.
Краевая прокуратура проводит проверку, устанавливает причины произошедшего.
Согласно открытым источникам, храм был построен в 1826 году.