Пожар в Никольском храме локализован в Ессентуках на площади 300 кв. метров

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожарные в Ессентуках (Ставропольский край) локализовали возгорание в Никольском храме на площади 300 кв. метров, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ в четверг.

Отмечается, что эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет.

На месте работают 54 человека, привлекли 14 единиц техники.

Как ранее сообщал глава Ессентуков Владимир Крутников, утром в четверг загорелся Никольских храм, пожару присвоили второй ранг сложности.

Краевая прокуратура проводит проверку, устанавливает причины произошедшего.

Согласно открытым источникам, храм был построен в 1826 году.