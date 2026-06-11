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Власти томского Кедрового нашли поставщика ГСМ для единственной заправки в городе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Администрация города Кедрового (Томская область) принимает меры для возобновления поставок топлива на городскую АЗС после введения ограничения на его продажу, сообщает администрация в мессенджере Max.

4 июня власти Кедрового сообщили о временной отмене ряда автобусных рейсов в городе из-за ограничения продажи ГСМ. Перевозчик по данным маршрутам, индивидуальный предприниматель Александра Верхунова, поясняла "Интерфаксу", что АЗС, на которой были введены ограничения, - единственная в городе.

Сложность заключается в требованиях потенциальных поставщиков предоплаты за поставляемые горюче-смазочные материалы, говорится в сообщении.

Отмечается в сообщении, вопрос с определением поставщика бензина в настоящее время решен, ведутся переговоры по оплате поставок. При этом финансовая помощь предпринимателю, осуществляющему продажу ГСМ на коммерческой основе, не предусмотрена законодательно за счет средств местного бюджета.

По данным администрации, несмотря на отмену коммерческого рейса на дачные участки и сокращения межмуниципальных перевозок в связи с отсутствием топлива на АЗС, все социальные и оперативные службы города имеют определенный запас ГСМ.

На запрос "Интерфакса" глава Кедрового Нелли Соловьева сообщила, что жители города и индивидуальный предприниматель, осуществляющий рейсы по межмуниципальным маршрутам, используют личные запасы топлива. На дачные участки граждане добираются на личном транспорте, на велосипедах или пешком.

Муниципальное образование город Кедровый с населением 2,6 тыс. человек - один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с "большой землей" осуществляется по зимнику либо по воздуху - авиасообщение с Томском осуществляется авиакомпанией "Аэропром" (Красноярский край).

Томская область Кедровый
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