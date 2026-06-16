Уголовное дело возбудили из-за разбитой дороги к томскому городу Кедровый

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о халатности после жалоб жителей города Кедрового, сел Пудино, Кенга и Парбиг на состояние дороги, сообщает пресс-служба управления.

"На протяжении длительного времени единственная автомобильная дорога, соединяющая указанные населенные пункты с другими районами и областным центром, находится в непригодном для проезда состоянии. Грунтовое дорожное полотно имеет многочисленные дефекты, образовались глубокие ямы и колеи, а в период осадков оно полностью размывается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проезд транспорта, в том числе экстренных служб, а также доставка продуктов в населенные пункты затруднены, а многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Муниципальное образование город Кедровый с населением 2,6 тыс. человек - один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с "большой землей" осуществляется по зимнику либо по воздуху - авиасообщение с Томском осуществляется авиакомпанией "Аэропром" (Красноярский край).