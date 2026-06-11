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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Охримовки в Харьковской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны России в четверг.

Как сообщили в ведомстве, контроль над Охримовкой установили подразделения группировки войск "Север".

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, группировкой "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области.

"В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь Сумской области", - сказано в сообщении министерства.

По данным военных, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

По информации Минобороны РФ, группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема в ДНР.

"Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль Senator канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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