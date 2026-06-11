РФ начала получать реакцию стран Персидского залива на обновленную концепцию безопасности в регионе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Москва начала получать реакцию на обновленную концепцию по безопасности, разосланную в столицы Персидского залива и содержащую предложения по деэскалации и установлению мира в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Буквально две недели назад мы обновили эту концепцию и разослали по всем столицам, в том числе в Манаму (столица Бахрейна - ИФ). Начинаем получать первую реакцию. Надеемся, что именно такой подход - подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а, наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом Аз-Зайяни в Москве в четверг.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия не один год выступает "за то, чтобы все страны Залива собрались - и арабские монархии, и исламская республика Иран - и при поддержке внешних игроков разработали концепцию безопасность в зоне Залива".

Говоря о двусторонних российско-бахрейнских связях, Лавров подчеркнул, что Россия высоко ценит их "традиционно дружественный характер".

"В сентябре прошлого года отметили 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. За это время сделано немало, прежде всего в целях расширения торгово-экономического, финансового, инвестиционного, культурного, гуманитарного сотрудничества", - сказал глава МИД РФ.

Аз-Зайяни, со своей стороны открывая переговоры, отметил, что встреча в Москве проходит "на фоне тревожного развития обстановки в регионе и в мире".

"Мы придаем огромную важность международным усилиям, направленным на деэскалацию, на гарантирование уважение суверенитета государств. И мы знаем о том, что Россия в достижении этой цели играет очень большую роль", - сказал глава МИД Бахрейна.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства королевства подчеркнул, что "Россия придает большую важность, с большим вниманием относится к обеспечению безопасности международного судоходства".

В свою очередь, Лавров, отметил, что Россия привержена принципам свободы судоходства как в регионе Персидского залива, "так и в глобальном контексте".