ОАЭ выдали России двух обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали находившихся в розыске двух россиян - обвиняемого в похищении человека и организатора мошенничества при долевом строительстве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Они были объявлены в розыск по каналам Интерпола", сказала Волк в четверг журналистам.

По словам представителя МВД, один из них обвиняется в похищении человека в 2021 году в Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 статьи 126 УК РФ).

Вторая фигурантка разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Как уточнила представитель МВД, в период с 2005 по 2007 годы в Ростове-на-Дону директор и соучредитель строительной компании вместе с сообщником "использовала свои полномочия для хищения денежных средств". "Гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве и возмездного оказания услуг, причинен ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей", - пояснила Волк.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статьям 35, 201 и 159 УК РФ (совершение преступления группой лиц, злоупотребление полномочиями, мошенничество).