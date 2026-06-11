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Более 10 домов повреждены при ракетном обстреле брянского поселка Белая Березка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ракетном ударе ВСУ по поселку Белая Березка.

ВСУ нанесли "массированный удар по поселку Белая Березка", написал Ковальчук в мессенджере Макс в четверг. "Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО "Град". По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен", - сообщил он .

Ковальчук уточнил, что никто из жителей не пострадал.

Брянская область Егор Ковальчук
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