Глава Минстроя заявил о снижении числа аварий на объектах теплоснабжения на 14%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число аварий на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный сезон снизилось на 14%, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"За отопительный период количество аварий на объектах теплоснабжения снизилось на 14%, а среднее время устранения составило 4 часа", - сказал Файзуллин на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что случаи крупных аварий в основном были связаны с неблагоприятными погодными условиями и повышенной нагрузкой на коммунальную инфраструктуру.

По его данным, отопительный период полностью завершён в 76 регионах. В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока он продолжается по объективным климатическим причинам.

"Прохождение зимы - не сезонная задача, это комплексная работа, которая ведётся по поручению президента в рамках национального проекта инфраструктура для жизни. Адресная поддержка регионов по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода правительством осуществляется ежегодно. Только в прошлом году на эти цели выделено более 8 млрд рублей. А в рамках реализации федерального проекта, модернизация коммунальной инфраструктуры регионом направлено 40 млрд средств федерального бюджета, что позволило повысить надёжность ресурсоснабжения для 8 млн наших граждан", - отметил министр.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в результате этих и других усилий количество аварий удалось значительно снизить, несмотря на довольно холодную и снежную зиму в этом году.

"Ряд субъектов Российской Федерации получили дополнительную поддержку более 7 млрд руб. Ресурсы пошли на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута и на другие технологические инструментарии", - напомнил Мишустин.

Он призвал продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения граждан теплом, горячей водой и электроэнергией.

"В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону", - заключил Мишустин.