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Эксперт призвала увеличить срок льготных инвесткредитов для садоводов до 12 лет

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Срок льготных инвесткредитов для такой капиталоемкой отрасли, как садоводство, следует увеличить с 8 до 12 лет, считает и.о. заместителя председателя, директор управления кредитования и проектного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка Марина Томинова.

"Попросила бы зафиксировать: еще раз рассмотреть возможность увеличения сроков льготного кредитования от 8 до 12 лет", - заявила она на Всероссийском совещании по развитию садоводства и питомниководства в Минводах в четверг.

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Кроме того, по ее словам, процентная ставка по привлекаемым кредитам не должна превышать 10% для компаний, которые уже стабильно работают, и 6% - для вновь созданных. Это необходимо для обеспечения финансовой устойчивости реализуемых инвестиционных проектов и способности их бизнес-моделей выдерживать долговую нагрузку, сказала она.

При этом Томинова отметила, что для отрасли важна поддержка государства.

Как сообщалось, в 2025 году сбор плодов и ягод в РФ составил 2,1 млн тонн. К 2030 году поставлена задача довести его до 3 млн тонн, в том числе 2,7 млн тонн яблок.

Льготное кредитование, как короткое, так и инвестиционное, является одной из наиболее востребованных у аграриев форм господдержки. По данным Минсельхоза РФ, в 2025 году на субсидирование льготных кредитов в АПК было направлено 250 млрд рублей (с учетом обслуживания ранее предоставленных). Бюджетом на 2026 год на эти цели предусмотрено 150 млрд рублей. Минсельхоз РФ рассчитывает на увеличение этого показателя в течение года.

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