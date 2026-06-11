Российский турпоток на Кипр в 2025 году вырос на 31%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Кипр в 2025 году принял 63,7 тыс. российских туристов, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в четверг.

"В 2025 году российский турпоток на Кипр вырос на 31% – с 48,7 тыс. прибытий в 2024 году до 63,7 тыс. Это одна из лучших динамик среди всех зарубежных рынков. При этом общий иностранный турпоток на Кипр снизился. С начала года остров принял 710 тыс. иностранных туристов, что почти на 18% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

В четверг в посольстве Кипра в России заявили, что c 15 июня прекратят прием заявлений на визы в визовых центрах BLS и планируют выбрать нового оператора визовых центров. С этой даты заявление на визу можно будет подать только лично в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Как пояснил эксперт РСТ Михаил Абасов, работа визовых центров BLS в ряде случаев сопровождалась организационными сложностями, которые вызывали жалобы со стороны заявителей, чем может быть вызвано решение дипмиссии о замене оператора визовых центров.