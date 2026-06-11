Поиск

Лавров принял комиссара Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Москве принял комиссара Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсуждались перспективы наращивания многопланового сотрудничества России и Африканского союза с акцентом на предстоящий в Москве в октябре третий саммит Россия - Африка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На встрече "подтверждён обоюдный настрой на координацию усилий, в том числе на площадке ООН, по ключевым мировым и региональным вопросам при ведущей роли самих африканцев в определении путей урегулирования кризисов в Африке", а также "подчёркнут равноправный, взаимовыгодный характер российско-африканского партнёрства, основанного на общепризнанных принципах и нормах Устава ООН".

"Лавров указал на готовность российской стороны оказывать содействие в достижении полного суверенитета Африканского континента во всех его измерениях", - сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров Африканский союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 11 июня

В РФ заявили о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на ее северо-восточные окраины

Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

 Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей

Упоминаемость ПМЭФ в медиа вновь побила свой рекорд

Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

 Посольство Кипра сообщило о прекращении приема заявлений через визовые центры

Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

 Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

В Анапе 49 пляжей открыли для купания

 В Анапе 49 пляжей открыли для купания

Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Замглавы МИД России Галузин принял послов Великобритании, Франции и ФРГ

Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется

 Решетников пообещал отмену ограничений на туры в ОАЭ, как только ситуация стабилизируется
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9858 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2608 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов