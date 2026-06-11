Лавров принял комиссара Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Москве принял комиссара Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсуждались перспективы наращивания многопланового сотрудничества России и Африканского союза с акцентом на предстоящий в Москве в октябре третий саммит Россия - Африка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На встрече "подтверждён обоюдный настрой на координацию усилий, в том числе на площадке ООН, по ключевым мировым и региональным вопросам при ведущей роли самих африканцев в определении путей урегулирования кризисов в Африке", а также "подчёркнут равноправный, взаимовыгодный характер российско-африканского партнёрства, основанного на общепризнанных принципах и нормах Устава ООН".

"Лавров указал на готовность российской стороны оказывать содействие в достижении полного суверенитета Африканского континента во всех его измерениях", - сообщили на Смоленской площади.