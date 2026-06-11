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Семь человек ранены при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских военных на АЗС в Стародубе.

"(ВСУ) нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них - 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск", - написал Ковальчук в четверг в мессенджере Max.

Он уточнил, что в результате атаки осколками повреждены пять гражданских автомобилей.


Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Егор Ковальчук ВСУ Стародуб
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