Два человека погибли при атаке ВСУ на поселок в Брянской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух жертвах атаки украинских военных на поселок Белая Березка.

"Количество погибших в результате бесчеловечного удара по Белой Березке выросло до двух человек", - написал врио губернатора в мессенджере Max в четверг.

Изначально он сообщал, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. В поселке повреждены 10 многоквартирных домов и три частных, а также здание администрации. Затем и.о. губернатора сообщил, что один мужчина погиб, трое ранены, один находился в тяжелом состоянии.

"Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось", - уточнил Ковальчук.