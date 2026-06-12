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Энергетический объект пострадал при атаке БПЛА на брянский Новозыбков

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на город Новозыбков.

"В результате атаки украинских БПЛА в Новозыбкове поврежден объект энергетической инфраструктуры. В настоящее время принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что в ночь на 12 июня в Брянской области ликвидировали 58 БПЛА.

Новозыбков Брянская область Егор Ковальчук
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