В День России в Большом Кремлевском дворце состоится церемония вручения Госпремий

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, в Большом Кремлевском дворце проведет традиционную церемонию вручения Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год.

Кроме того, в этот день президент вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.

Государственная премия РФ - ежегодная премия, вручаемая президентом. Премия вручается с 1992 года 12 июня в Кремле. Лауреаты премии получают почетный знак, диплом, а также денежную премию в размере 10 млн рублей. Государственные премии в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены президентом в 2015 году, их размер также составляет 10 млн рублей.

Лауреаты госпремии стали известны в минувший четверг. Согласно указу президента, премия в области литературы и искусства "за вклад в развитие отечественной и мировой культуры" присуждена режиссеру Андрею Кончаловскому; "за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации исторического наследия, отечественной истории" - коллективу в составе главного продюсера специальных сериальных проектов ФГУП ВГТРК "ГТК "Телеканал Россия" Марии Ушаковой и продюсера "Москино" Екатерины Жуковой.

Как отметил накануне на пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, многим известны созданные Ушаковой и Жуковой "грандиозные, увлекательные исторические проекты, посвященные знаковым событиям отечественной истории, соединяющие документальную точность и художественный вымысел".

Государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2025 года присуждена научному руководителю Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина, бывшему уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности стал директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Митрополита Московского Алексей Заров.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Лауреатом премии в области науки и технологий 2025 года за "выдающиеся достижения в области востоковедения и истории арабских стран, международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке" стал доктор исторических наук, академик РАН, почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев.

За "разработку и внедрение инновационных методов хирургии, заболеваний центральной нервной системы" госпремией отмечен коллектив авторов: директор Института функциональной нейрохирургии ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" Владимир Крылов, директор ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко" Минздрава России Дмитрий Усачев и заместитель директора ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н .Бурденко" Минздрава России Николай Коновалов.

Также лауреатом госпремии в области науки и технологий стал коллектив авторов за "создание отечественного комплекса гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов": доктор технических наук, старший советник АО "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев, кандидат технических наук, главный конструктор научно-технического направления АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов и кандидат технических наук, начальник отдела АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Елена Корса-Вавилова.