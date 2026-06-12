Почти 60 беспилотников уничтожены за ночь в Брянской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу в Брянской области ликвидировали 58 БПЛА, сообщают в оперативном штабе региона.

"Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС - Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 58 вражеских БпЛА самолетного типа", - говорится в сообщении, размещенном в канале оперштаба в Max.

Оперативные и экстренные службы работают на местах падения обломков.