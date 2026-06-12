Росприроднадзор разрешил провести операцию по спасению кита в Баренцевом море

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор выдал разрешение на проведение операции по распутыванию горбатого кита, которого с 5 июня наблюдают у острова Кильдин в Баренцевом море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мурманского арктического университета (МАУ).

"В ночь на 11 июня были получены дополнительные сведения о состоянии кита. Специалисты уточнили геометрию запутывания, характер и глубину повреждений. По оценкам экспертов, запутывание сложное, есть сильные порезы мягких тканей млекопитающего", - процитировали в университете руководителя спасательной операции, проректора по научной и инновационной деятельности МАУ Антона Юрманова.

Проректор подчеркнул, что в сборе и анализе данных участвовали руководитель проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова и волонтер, оператор подводной камеры Иван Яковлев.

Кроме того, к операции подключилась база отдыха "Териба" и предоставила спасателям кита катер.

В пресс-службе МАУ отметили, что ночью 12 июня в Мурманскую область прибудут с Сахалина сертифицированные специалисты по спасению морских животных из организации "Друзья океана". На следующий день они начнут практическую часть операции.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, сообщил, что операция по спасению кита на особом контроле регионального правительства.

"Отдельную благодарность хотим выразить Пограничному управлению ФСБ России по Западному Арктическому району. Коллеги молниеносно отреагировали на ситуацию, принято решение о непосредственном участии специалистов управления в спасательной операции. Кроме того силами коллег будет создана безопасная зона для животного, предполагающая ограничение захода судов в зону проведения операции, также коллеги подключились к проведению разъяснительной работы с гражданами на берегу о правилах поведения за китами", - сообщил Чибис.

Как сообщалось, впервые запутавшийся и раненый кит был замечен в районе полуострова Рыбачий 5 июня. По предварительным данным, это взрослое животное с веревкой вокруг туловища, которая сильно порезала кожу, в некоторых местах - до подкожного жира.

Со ссылкой на руководителя экспедиции, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, кандидата биологических наук Наталью Крюкову сообщалось, что "кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно".

Ранее, в июне 2024 года, в 60 км от села Териберка впервые в России прошла в Баренцевом море операция по высвобождению из рыбацких сетей горбатого кита, позже названного Станиславом. За ходом спасательной операции в том числе следила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Непосредственное участие в спасении кита принимали эксперты сахалинской группы "Друзья океана" и специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.