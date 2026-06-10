Специалисты готовятся к спасению краснокнижного кита в Заполярье

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Научная экспедиция, которая сейчас проводит мониторинг популяции краснокнижных горбатых китов в Баренцевом море, смогла обнаружить запутавшегося в веревках кита в районе острова Кильдин, сообщили "Интерфаксу" в фонде "Природа и люди".

Впервые кит был замечен в районе полуострова Рыбачий 5 июня.

"Мы увидели кита с веревкой вокруг туловища. Это взрослое животное, оба грудных плавника прижаты к телу и веревка сильно порезала кожу, в некоторых местах виден подкожный жир. Кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно. Мы обнаружили его в "рыбном пятне", где он пытался кормиться", - прокомментировала "Интерфаксу" руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИППЭ) РАН, кандидат биологических наук Наталья Крюкова.

По ее словам, фотосъемка позволила понять, настолько серьёзно положение кита. "Стало ясно, что сам он распутаться не сможет", - сказала Крюкова.

Специалисты передадут собранные материалы в Росприроднадзор и команде экспертов, которые планируют в ближайшие дни провести операцию по освобождению кита от веревок, добавили в фонде.

Первым кита с повреждениями заметил и опубликовал его снимки мурманский фотограф Антон Чайко 5 июня.

Исследование горбатых китов

28 мая фонд "Природа и люди" сообщил о начале исследования горбатых китов, которые в Баренцевом море заходят в район популярного среди туристов села Териберка (Кольский округ, Мурманская область), чтобы запустить регулярный сбор научных данных о них.

В команду исследователей вошли представители ИПЭЭ РАН и Мурманского арктического университета. Организаторами выступают фонд "Природа и люди" при поддержке фонда "Мир вокруг тебя".

Ранее, в июне 2024 года, в Баренцевом море в 60 км от села Териберка прошла операция по высвобождению горбатого кита, позже названного Станиславом, из рыбацких сетей. З

По итогам спасательной операции губернатор Мурманской области дал поручение создать в регионе центр защиты китов. Кроме того, в марте 2026 года в Мурманской области были введены правила по этичному и экологичному наблюдению за морскими млекопитающими, морскими и водными птицами.

После истории спасения кита Станислава в Мурманской области в июне начали проводить День кита. Кроме того, специалисты с Сахалина и Сочи начали обучение волонтеров в регионе для распутывания морских животных из пластикового мусора и орудий лова.