Российские военные нейтрализовали за ночь 177 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о ликвидации в ночь на субботу 177 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства в Max.

По данным Минобороны России, БПЛА были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.