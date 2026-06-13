Порядка 20 беспилотников уничтожены над Ростовской областью

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации почти 20 беспилотников за минувшую ночь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в Max утром в субботу.

Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, уточнил глава региона.