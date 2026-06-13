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ВСУ вновь ударили по мосту в Геническе в Херсонской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ВСУ вновь атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой с помощью БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в субботу.

Военная операция на Украине

"Также этой ночью враг ударил по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Кроме того, по словам главы региона, украинские военные пытались атаковать мосты в направлении Чонгара около автомобильного пункта пропуска "Джанкой" на административной границе с Крымом. О повреждениях Сальдо не сообщил.

Всего за ночь над областью было уничтожено 25 ударных беспилотников ВСУ, уточнил губернатор.

В ночь на 10 июня сообщалось об атаке на мост между Геническом и Арабатской стрелкой, движение по нему с тех пор осуществляется в реверсивном режиме. 9 июня Сальдо сообщил о повреждении моста близ Чонгара - на административной границе с Крымом. Движение по нему перекрыто.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Крым Херсонская область
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