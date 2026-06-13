Более 160 дронов ликвидированы за сутки в Курской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 165 беспилотниках, уничтоженных над регионом за сутки.

"Всего в период с 09:00 12 июня до 09:00 13 июня сбито 165 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 138 раз применили артиллерию по отселённым районам. Четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в слободе Рыбинские Буды Обоянского района повреждены окна и заборы двух частных домов, посечён грузовой автомобиль.

В селе Октябрьское Рыльского района сгорел грузовик. В селе Дурово осколками посечён легковой автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.