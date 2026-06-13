В Минцифры сообщили о бесплатной возможности получить TLS-сертификаты для сайтов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщает, что в случае отзыва международных сертификатов безопасности у российских владельцев сайтов в интернете есть возможность оперативно и бесплатно получить российские после подачи заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

"При отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно получить отечественные. Соответствующая услуга предоставляется Национальным удостоверяющим центром Минцифры", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В нем уточняется, что речь идёт о TLS-сертификатах типов DV и OV, которые обеспечивают защищённое соединение между пользователем и сайтом.

"Их выпуск осуществляется на безвозмездной основе с использованием криптографических алгоритмов RSA и ГОСТ", - сказано в сообщении.

Чтобы получить сертификат, владельцам сайтов - физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям - необходимо подать заявление на Госуслугах, сообщил в министерстве.