Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке на транспортный цех ЗАЭС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, уведомят об атаке на транспортный цех, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Ранее в субботу на станции сообщили об атаке ВСУ по транспортному цеху ЗАЭС. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здание цеха. О пострадавших не сообщалось.

Предыдущий раз по транспортному цеху наносили удары 31 мая - тогда были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".