Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке на транспортный цех ЗАЭС
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, уведомят об атаке на транспортный цех, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в субботу на станции сообщили об атаке ВСУ по транспортному цеху ЗАЭС. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здание цеха. О пострадавших не сообщалось.
Предыдущий раз по транспортному цеху наносили удары 31 мая - тогда были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").