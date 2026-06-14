В Херсонской области обечточено 14 муниципалитетов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В 14 муниципалитетах Херсонской области отсутствует электроснабжение из-за сбоев в энергосистеме Запорожской области, сообщили в пресс-службе "Херсонэнерго".

"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения, обесточены такие муниципальные округа: Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (полностью), Горностаевский МО (полностью), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.