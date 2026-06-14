Российские военные нейтрализовали за ночь над регионами РФ 249 беспилотников ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на воскресенье над российскими регионами 249 украинских беспилотников самолетного типа.

БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымом и Азовским морем, уточнили в ведомстве.

Позднее оперативный штаб Брянской области сообщил об уничтожении над регионом 35 дронов.