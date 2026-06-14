Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла более чем до 30 тыс. га

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 90 лесных пожаров общей площадью свыше 30 тыс. га действуют в Красноярском крае, сообщается на сайте КГАУ "Лесопожарный центр" в воскресенье.

"По оперативной информации, на 12:27 (08:27 мск) 14 июня 2026 г. на территории края действует лесных пожаров - 94, на общей площади - 30 802,9 га, в т. ч. зона контроля - 21, на площади - 4 284 га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском, Балахтинско-Новоселовском и Дзержинско-Тасеевском муниципальных округах.

По информации краевого лесопожарного центра, сутками ранее - на 12:59 (08:59 мск) 13 июня - в регионе действовали 76 лесных пожаров общей площадью 16 656,5 га, в том числе в зоне контроля - 20 на площади 2 557 га.

Пресс-центр правительства Красноярского края в воскресенье со ссылкой на оперативные данные сообщает, что большинство очагов возгораний находятся в труднодоступной удаленной местности на севере региона. Там фиксируют высокую грозовую активность при отсутствии осадков, местами ситуацию усугубляют резкие порывы ветра.

"Самая напряженная обстановка - в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Основные очаги находятся в зонах старых шелкопрядников - участках леса, ослабленных вредителем в прошлые годы", - говорится в сообщении.

Лесопожарная группировка на севере региона увеличена до 1,1 тыс. человек. Привлечены дополнительные силы краевого лесопожарного центра, а также более 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Помощь оказывают и арендаторы лесных участков.

Для оперативной доставки специалистов к очагам увеличено количество авиации и спецтехники. Ежедневно задействуют до 30 воздушных судов и водный транспорт. Привлечены и ресурсы МЧС. Для искусственного вызывания осадков применяется самолет-зондировщик Ан-26.

"Специалисты региональной диспетчерской службы лесного хозяйства отслеживают ситуацию в круглосуточном режиме. Обстановка находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет", - информирует пресс-центр.

В Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов в регионе ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.