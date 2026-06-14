Пожар ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале, один человек погиб, трое пострадали.