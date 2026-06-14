Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 168 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 13 июня до 09:00 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 95 раз применили артиллерию по отселенным районам. 20 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждено остекление, кровля и фасад домовладения. В слободе Белой Беловского района повреждены забор дома и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.