Мужчина ранен при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при ударе беспилотника ВСУ по машине в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Вражеский дрон атаковал автомобиль в деревне Дурово. В результате пострадал 35-летний мужчина: у него акубаротравма и ожог правой кисти. Наши медики на месте оказали ему помощь, будет наблюдаться амбулаторно", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 168 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.