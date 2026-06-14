Энергоснабжение восстанавливают в Тверской области после прохождения циклона

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют последствия непогоды в Тверской области, сообщила пресс-служба компании "Россети-Центр" в воскресенье.

На территории региона прошли сильные ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 17 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов.

"Над восстановлением электроснабжения работают 34 бригады: 79 специалистов и 34 единицы техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты: 58 генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное электроснабжение", - говорится в сообщении.

В "Тверьэнерго" введен особый режим работы, энергетики в непрерывном режиме ликвидируют технологические нарушения на энергообъектах в отдельных муниципальных образованиях.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме до восстановления электроснабжения каждого пострадавшего из-за стихии потребителя, подчеркнули в энергокомпании.

Ход аварийно-восстановительных работ координируется оперативным штабом филиала. Осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти, местного самоуправления и подразделениями МЧС.