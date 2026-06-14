Энергоснабжение более 60% потребителей восстановлено в Тверской области после циклона

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение более 60% отключенных из-за непогоды потребителей в Тверской области, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр" в воскресенье.

"Над устранениями последствий сильных ливней с грозами и градом продолжают работать более 60 бригад: 200 энергетиков и 74 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

В округах, наиболее пострадавших от непогоды, организованы передвижные пункты по работе с потребителями.

Восстановительные мероприятия будут вестись до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, заверили в энергокомпании.

На территории региона прошли сильные ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 17 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов.