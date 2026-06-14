Поиск

Более ста придомовых территорий подтопило в трех муниципалитетах Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Подтопление 108 придомовых территорий произошло в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе Краснодарского края, вода заходила в 84 жилых дома, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий, вода зашла в семь цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных дома. В городе продолжают работы по откачке ливневых вод. Привлекается 14 человек и 24 единицы техники, включая 16 мотопомп", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Калининском районе из-за подъема грунтовых вод подтопило 16 придомовых территорий и два домовладения. Продолжаются работы по откачке воды силами 65 человек с привлечением 12 единиц техники.

Кроме того, в результате выпадения обильных осадков в Лабинске за последние сутки подтопило три придомовые территории, в один дом заходила вода. В работах по откачке воды задействовано 12 человек и три единицы техники.

Отмечается, что эвакуация людей в этих трех муниципалитетах не потребовалась. Оценочные комиссия уже фиксируют нанесенный ущерб.

Краснодарский край Краснодар Лабинск Калининский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

 Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке

Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

 Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

Жительница города Саки погибла в результате атаки беспилотника ВСУ

Режим ЧС введен в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани

Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

 Госдума приняла закон о защите от перекупщиков железнодорожных билетов

Над Тульской областью за ночь и утро уничтожены 62 беспилотника

Над Курской областью за сутки ликвидировано 168 беспилотников

Топливо в Севастополе в свободной продаже в воскресенье будет на восьми АЗС

Пожар ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9901 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2639 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов