Более ста придомовых территорий подтопило в трех муниципалитетах Кубани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Подтопление 108 придомовых территорий произошло в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе Краснодарского края, вода заходила в 84 жилых дома, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий, вода зашла в семь цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных дома. В городе продолжают работы по откачке ливневых вод. Привлекается 14 человек и 24 единицы техники, включая 16 мотопомп", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в Калининском районе из-за подъема грунтовых вод подтопило 16 придомовых территорий и два домовладения. Продолжаются работы по откачке воды силами 65 человек с привлечением 12 единиц техники.

Кроме того, в результате выпадения обильных осадков в Лабинске за последние сутки подтопило три придомовые территории, в один дом заходила вода. В работах по откачке воды задействовано 12 человек и три единицы техники.

Отмечается, что эвакуация людей в этих трех муниципалитетах не потребовалась. Оценочные комиссия уже фиксируют нанесенный ущерб.